Nuevos solicitantes de DACA afectados por últimas directrices de USCIS

La anterior condición no se aplicaría si USCIS cancela el DACA del extranjero porque no continúa en cumplimiento con los criterios de DACA (ver el Memorándum de 2012), entre estos, que no justifique el ejercicio favorable de discreción procesal. USCIS reemplazará los EAD con validez de dos años que se hayan sido robados o se hayan extraviado o dañado, con el mismo periodo de validez de dos años siempre que la solicitud de reemplazo de EAD sea aprobable.