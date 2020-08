Desaparece otro soldado de Fort Hood. “Es muy, muy raro”, asegura su tía

“Ha estado en contacto con nosotros desde la semana pasada. Hablé personalmente con él el viernes por la mañana. Él habló con su madre el domingo pasado y prometió que llamaría el lunes”, dijo. “El lunes llegó y se fue y no llamó, y no respondió las llamadas de nadie más. El martes, no hubo llamadas y mi hermana fue corriendo allí ayer, y todavía no hemos tenido noticias de él”, agregó.