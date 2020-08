¿Cómo serán las clases de los universitarios en otoño? Sin fiestas, ni viajes

“Creo que la mayoría de los estudiantes serán realmente respetuosos y llevarán sus mascarillas, practicarán el distanciamiento social y limitarán las aglomeraciones”, dijo a The Associated Press Sanjali De Silva, estudiante del último año en la Universidad de Tulane, Louisiana. “Pero me temo que habrá otro grupo de estudiantes que decidirán no hacerlo. Y eso será un gran problema”, agregó.