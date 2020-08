Se buscan voluntarios para la vacuna del coronavirus. Es vital para tenerla lista hacia fines de este año

Admite en cualquier caso que una de las dificultades para lograr voluntarios es el miedo a los efectos secundarios, de forma que su responsabilidad es diluir antes mitos irreales: “Esto no se trata, como muchos pacientes me han preguntado, de inyectar el virus a las personas. No, a nadie le van a inyectar el coronavirus, así no es como estas vacunas funcionan”.