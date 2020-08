“Su muerte no puede ser en vano”. La jueza Esther Salas narra el ataque a su familia y las palabras finales de su hijo

“A medida que avanzaba la tarde, era hora de hacer limpieza tras la fiesta de cumpleaños. Daniel y yo bajamos al sótano y charlamos, como siempre. Y Daniel me dijo ‘Mamá, sigamos hablando, me encanta hablar contigo, mamá’. Fue en ese preciso momento cuando sonó el timbre y Daniel me miró y dijo: ‘¿Quién es ese?’ Y antes de que pudiera decir una palabra, corrió escaleras arriba. En cuestión de segundos, escuché el sonido de balas y alguien gritando: ‘¡No!”.