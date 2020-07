“Que me entregue a los responsables y se cierre esa base del demonio”: la madre de Vanessa Guillén horas antes de su reunión con Trump

"Ellos dicen que protegen a los soldados, pero no protegieron a mi hermana, en lugar de eso la hostigaron sexualmente. Esto se pudo haber evitado. "Yo quiero que el Congreso apruebe la ley 'Yo Soy Vanessa Guillén', si no pasan es porque no les importa, es porque las víctimas no fueron sus hijos", dijo Lupe muy emocionada.