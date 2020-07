EEUU: Jueza retrasa plazo para liberar a niños migrantes

Peter Schey, cofundador de la organización no gubernamental Center for Human Rights and Constitutional Law, representa los intereses de los niños detenidos bajo el acuerdo Flores. Dijo el jueves que debido a que el gobierno federal se niega a liberar a todas las familias “los padres tal vez tengan que elegir entre permanecer detenidos todos juntos o permitir que sus hijos sean liberados y entregados a familiares cercanos”.