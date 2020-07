Mujer sordomuda enfrenta mayores retos durante la pandemia

Desde pequeña, Mary fue diagnosticada con una condición que le privó la facultad de hablar y oír. “A los 6 meses me di cuenta que estaba sordomuda, no reaccionaba a ciertos ruidos y yo decía, porqué no se asusta, ahí fue cuando recurrí a un médico y la diagnosticaron, desde ese momento comenzamos con terapias, todo lo que me decían lo intentamos”. afirmó la madre.