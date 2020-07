Primera vacuna COVID-19 probada en los EE.UU. preparada para la prueba final

No hubo efectos secundarios graves. Pero más de la mitad de los participantes del estudio informaron reacciones similares a la gripe a las vacunas que no son infrecuentes con otras vacunas: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Para tres participantes que recibieron la dosis más alta, esas reacciones fueron más graves; esa dosis no se está buscando.