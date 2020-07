Los hospitales de Texas se están quedando sin medicamentos, camas, ventiladores e incluso personal

"Sabemos lo que es estar en un pequeño hospital fuera de esta área y no tener los recursos, y es difícil rechazar una solicitud de transferencia a un nivel superior de atención", dijo el Dr. Rohith Saravanan, Odessa Regional Medical Director médico del centro. "Realmente no hay opción para ese paciente en ese momento: no hay atención que puedan brindar que les brinde a estos pacientes una buena oportunidad de pelear".