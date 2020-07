“No nos sentimos seguros, no estamos listos para reabrir las escuelas”: maestros y padres explican por qué están en desacuerdo con Trump

El presidente lleva días amenazando a las escuelas con quitarles recursos si no reciben a los estudiantes una vez que acabe el verano. "En Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y varios otros países, las escuelas están abiertas sin problemas (...) Quizás cortamos sus fondos si no reabren". Sin embargo, no mencionó que Europa ha disminuido la propagación del coronavirus, mientras que en Estados Unidos los casos han aumentado peligrosamente.