Los federales buscan mantener las armas incautadas después del tiroteo masivo en el oeste de Texas

Las ventas privadas, que algunas estimaciones sugieren representan entre el 25% y el 40% de todas las ventas de armas, no están sujetas a una verificación de antecedentes federales en los Estados Unidos. Si la persona que vende el arma de fuego sabe que el comprador no puede comprar legalmente o poseer un arma de fuego, estaría violando la ley. Pero no están obligados a averiguar si la persona puede poseer un arma de fuego y no están obligados a realizar una verificación de antecedentes.