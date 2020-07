Consulado de México en Presidio participará en evento para asistencia con el Censo 2020

PRESIDIO, Texas (KTLE) - La oficina del Censo de los Estados Unidos, en asociación con el Consulado General de México en Presidio, Texas y el Consejo de Gobierno de Río Grande, organizará este viernes 10 de julio un evento de asistencia para el cuestionario del censo 2020 como parte de la campaña “Get out the Count”, según informó The Big Bend Senital.