Texas quiere recuperar $ 32 millones en beneficios de desempleo después de encontrar que 46,000 personas recibieron un pago excesivo

Si la persona que recibe la notificación de pago excesivo no devuelve el dinero, el contralor estatal puede recuperar el dinero reteniendo ciertos fondos, incluidas las ganancias de lotería, propiedad no reclamada, beneficios de desempleo y otros gastos estatales relacionados con el trabajo. Algunos fondos estatales para estudiantes universitarios no se pueden liberar hasta que se realice un reembolso completo.