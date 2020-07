La convención de entrenadores de escuelas secundarias atraerá a miles de personas a San Antonio mientras la pandemia se desata en Texas

A medida que Texas resiste rápidamente los casos de coronavirus y un nivel preocupante de hospitalizaciones, se permite que las convenciones continúen según lo planeado. El gobernador Greg Abbott cerró bares y prohibió procedimientos hospitalarios no esenciales en algunos condados. Ha permitido que los gobiernos locales limiten las reuniones al aire libre a no más de 100 personas. Pero no existe una prohibición estatal que impida que miles de personas asistan a reuniones en interiores en los puntos críticos de COVID-19 de Texas.