El condado Bexar requiere máscaras faciales en los negocios a medida que aumenta el coronavirus

"Creo que sería realmente útil si el gobernador aplicara su recomendación", dijo a The Texas Tribune. "La gente debería usar máscaras faciales y mantener una distancia de seis pies. Me gustaría que hiciera cumplir eso. Porque creo que es un mensaje confuso cuando lo recomienda, pero no le dice a la gente que tienen que hacer eso. Parece casi como si realmente no importa. Si el gobernador no lo va a hacer cumplir, entonces espero que permita que las jurisdicciones locales decidan hacerlo, si eso es algo que quieren hacer localmente ".