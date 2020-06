Fiesta de graduación planeada para estudiantes locales de secundaria a pesar del pico de COVID-19

"Al igual que no se puede separar a los miembros de la familia, no podemos separar a las parejas de baile", dijo la copropietaria de la limusina de Moore, Stephanie Cooper. “Estamos tratando de hacerlo lo más seguro posible, pero también debe haber un poco de margen de maniobra también. La gente viene a este evento a su propia discreción. Si tienen alguna inquietud o alguna razón por la que están asustados, que no quieren propagar el virus o entrar en contacto con él, entonces no deberían venir al evento ".