El miembro de la Junta de ECISD, Doyle Woodall, renuncia

No me arrepiento de que yo, en este momento, presente mi renuncia, efectivamente de inmediato, pero no por las razones que pueda pensar. Mi madre, de 88 años, está enferma y lleva mucho tiempo ayudarla, pero esa no es la razón principal. El martes por la noche me sorprendió un problema familiar que altera la vida. Mi familia siempre ha venido primero. No sé si tomará semanas, meses o años resolver estos problemas, pero sé que no puedo darles a todos los niños y maestros el tiempo necesario para hacer este trabajo. Se merecen mucho más de lo que les puedo dar en este momento. Después de que se resuelvan estos problemas, puedo volver a intentarlo en 2021, si mi situación lo permite.