El miembro de la junta escolar de ECISD dice que “la cultura y las experiencias personales” le impiden ver y comprender el racismo

"El viernes pasado, estaba siendo entrevistada por Ruth Campbell, una reportera de Odessa American, y todavía estaba enojada por lo que vi como un pequeño grupo de personas tratando de interferir con mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Cerca del final de nuestro Entrevista Ruth me preguntó si sabía que era judía, y le dije que no. Ella me dijo lo que una de mis publicaciones significaba para ella como mujer judía y sentí que me habían pateado en el estómago. Era lo contrario de mi intención para la publicación. Lo había visto solo desde mi perspectiva. Se me salió una venda.