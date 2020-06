Las redes sociales y el mundo de la música se oscurecen para Black Out Tuesday

Spotify ocultó la obra de arte de varias de sus listas de reproducción populares, incluyendo RapCaviar y Today's Top Hits, simplemente escribiendo "Las vidas negras importan". como su descripción El servicio de transmisión también puso su lista de reproducción Black Lives Matter en su portada, con canciones como "Say It Loud - I'm Black and I'm Proud" de James Brown, "A (Exppletive) the Police" de NWA, "A Change" de Sam Cooke Is Gonna Come "y Childish Gambino" This Is America ".