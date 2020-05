Se cancela la 23ª edición anual de Pops in the Park

Hubo numerosas preocupaciones que llevaron a esta decisión. Primero, los últimos meses han impactado financieramente a muchos de nuestros patrocinadores potenciales; el comité quiere ser sensible al solicitar compromisos financieros importantes para el evento. En segundo lugar, planeamos continuar con la exhibición pública de fuegos artificiales en una ubicación alternativa; sin embargo, con la prohibición actual de quemaduras vigente para el Condado de Howard, la seguridad es nuestra principal preocupación. Si bien hemos hecho Pops in the Park durante las prohibiciones de quemaduras en años anteriores, esos eventos tuvieron lugar en Comanche Trail Park, que es un área que se puede controlar. Tercero, los permisos estatales para exhibiciones de fuegos artificiales son muy específicos y toman muchas semanas para su aprobación.