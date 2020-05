La OMS publica guía con recomendaciones y advertencias al desinfectar para eliminar el coronavirus

La OMS recomienda no usar sprays para fumigar en espacios cerrados, porque puede ser ineficaz como medio fundamental para desinfectar, y puede resultar además en riesgos para los ojos, los pulmones o la piel. Así, esparcir productos químicos con cloro o amoniaco no se recomienda por los efectos adversos en la salud de las personas que vivan, trabajen o utilicen esos espacios. Además, no elimina la basura o los restos orgánicos en los que puede permanecer el virus.