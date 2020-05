La FDA investiga problemas de precisión en pruebas para COVID-19 usadas en hospitales

Los investigadores descubrieron que la prueba de Abbott, realizada en el sistema portátil ID NOW de la compañía, no detectó una tercera parte de las infecciones que sí fueron encontradas por el sistema de Cepheid luego de que los hisopos fueron almacenados en un líquido utilizado para transportar las muestras de laboratorio. Cuando las muestras permanecieron secas, Abbott no detectó el 48% de los casos encontrados por Cepheid.