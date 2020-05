Casa de un residente de Odessa invadida por las abejas

“De la nada, algunas abejas comenzaron a flotar sobre la cabeza de mi hija”, dijo Chacón. "Los ahuyenté y luego vinieron y me atacaron y me picaron la cabeza. De la nada me rodearon un montón de abejas y eso nunca me había pasado antes. Así que tuve que saltar la cerca, agarrar a mi hija y corrí y la lance para adentro ".