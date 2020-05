ALBERTO DEL RÍO ES ACUSADO DE SUPUESTA AGRESIÓN SEXUAL CONTRA UNA MUJER

De acuerdo a medios locales como “NBC San Antonio”, “Fox San Antonio”, etc, el incidente sucedió a las 10 pm del pasado domingo 3 de mayo, luego de que fue denunciado el lunes 4. El supuesto acusado habría sido arrestado a las 11 am del sábado 9, por lo que tuvo que pagar una fianza de 5 mil dólares para salir a las 5:29 pm, tiempo local.Según documentos judiciales, la víctima asegura en su declaración jurada que fue agredida en más de una ocasión con varias bofetadas, la obligó a usar un vestido y a bailar con él y que fue amenazada por el hijo de “Dos Caras” de “llevarse a su hijo y dejarlo en medio de la carretera en alguna parte”.Habría fotografías de las heridas provocadas por esta agresión, que por ser delitos graves grado dos y si resulta culpable, podrían dictarle una sentencia de dos años y una fianza de dos mil dólares, más los cargos que se acumulen por los golpes. El deportista de 42 años, que en marzo anunció que se iba a casar, tenía un antecedente de violencia con su ex pareja la luchadora “Paige”, además de que sonaba para volver a la WWE.