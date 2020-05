Sale libre la dueña de un salón de belleza en Dallas que abrió en plena prohibición

"Meter a los texanos a la cárcel que han cerrado sus negocios sin culpa no tiene sentido, y no permitiré que suceda. Por eso estoy modificando mis órdenes ejecutivas para asegurar que el confinamiento no sea un castigo por violar una orden. Esta orden es retroactiva al 2 de abril, reemplaza las órdenes locales y, si se aplica correctamente, debería liberar a Shelley Luther'', dijo Abbott.