Grupo de Facebook honra a personal de distritos escolares alrededor del Permian Basin

Talyn Standard, quien ha trabajado como maestra de primaria de Greathouse en Midland por tres años, cuenta su experiencia después de haber sido adoptada unos días atrás. “Recibir el amor y apoyo de alguien que no me conoce tanto, me hizo sentir muy bien conmigo misma, acerca de lo que estoy haciendo hasta incluso los momentos difíciles siento que han valido la pena”. expresó.