MCH y ORMC utilizan hidroxicloroquina para tratar pacientes con COVID-19

"Lo que sí quiero explicar al público es que este medicamento no es un medicamento maravilloso, ya que no es otro medicamento para ningún otro proceso de enfermedad", dijo el Dr. Rohith Saravanan de ORMC. "Son todas las formas en que puedes apoyar al cuerpo para ayudar al proceso de curación. Pero no es nada que puedas garantizar que te recuperes".