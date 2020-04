Como “una zona de guerra”. Así definen los empleados de supermercados su trabajo durante la pandemia

Muchos de estos empleados no podían imaginar el reto al que se iban a enfrentar. Es el ejemplo de Doug Preszler, que hace cinco meses aceptó un trabajo como cajero de un supermercado en Iowa, según publica The Washington Post. Para eludir este virus mortal no recibió ningún entrenamiento. Sus armas son un bote de desinfectante y guantes desechables que trae de su casa.