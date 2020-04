ICE promete liberar a migrantes tras denuncias de ocultamiento de contagios en sus cárceles

“Si yo no estoy medicada me duele todo, me siento muy mal. Ahorita estamos en cuarentena y yo no soy una persona normal, a mí las enfermedades me agravan mucho más. En estos momentos todo lo que como lo vomito, si sigo así, no voy a alcanzar a llegar allá afuera, me voy a morir acá adentro”, explica con la voz quebrantada.