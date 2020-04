Cómo protegerse de los piratas cuando usa la computadora para comunicarse durante la cuarentena por el coronavirus

En el caso de que sea maestro o maestra, monitoree de cerca el uso de herramientas y dispositivos tecnológicos por parte de los niños, revise periódicamente los contenidos a los que pueden estar expuestos en Internet y no use información personal específica de los alumnos si crea perfiles de usuarios para ellos (por ejemplo, use iniciales y no nombres o fechas de nacimiento completos, ni fotos).