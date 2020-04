Coronavirus COVID-19: LO QUE DEBE SABER (ACTUALIZADO EL 4/06 A LAS 10:40 AM)

- Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.- Quédese en casa cuando esté enfermo.- Cubra su tos o estornudos con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura.- Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallita de limpieza doméstica.- Siga las recomendaciones de los CDC para usar una máscara facial.- Los CDC no recomiendan que las personas que están bien usan una máscara facial para protegerse de las enfermedades respiratorias, incluido COVID-19.- Las personas que muestran síntomas de COVID-19 deben usar máscaras faciales para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas. El uso de máscaras faciales también es crucial para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan a alguien en entornos cercanos (en el hogar o en un centro de atención médica).- Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.- Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias.