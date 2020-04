Cansancio y miedo entre los repartidores de Amazon

“Amazon no ha implementado ninguna medida de seguridad para nosotros, los conductores. Nunca nos han dado guantes, tapabocas, alcohol en gel,.. no nos han dado absolutamente nada para protegernos durante el trabajo”, denuncia Ángel, un conductor que lleva ocho meses trabajando con la compañía y prefiere no revelar su verdadero nombre por temor a ser despedido. Todos los días, sale de su casa antes del amanecer.