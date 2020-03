12 respuestas a preguntas frecuentes sobre los cheques por coronavirus

No, el cheque es tratado como otros créditos tributarios reembolsables, tales como el crédito tributario por hijos y el crédito tributario por ingreso del trabajo, y no se considera ingreso. Además, si la cantidad de crédito al que calificas en función de los ingresos de 2020 es inferior a la que califica en función de tu declaración de impuestos de 2019, no tienes que devolver nada.