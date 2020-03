Mira cómo combatir la desinformación y las teorías de conspiración de amigos y familiares

Rukmini Callimachi del diario The New York Times lo expresó de esta manera a principios de la semana: “Admito que fue un poco divertido cuando miembros de la familia, que no saben dónde obtener noticias verificadas, cayeron en conspiraciones de locos. Como la idea de que los ataques del 11 de septiembre fue un trabajo interno o que el alunizaje fue falso. Ahora estamos en un punto donde la desinformación puede costarles la vida a [las personas]”.