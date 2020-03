LIGA MX: Reconoce Abella estrés por encierro provocado por el coronavirus

Reconoce que, pese a la victoria en el último partido ante Toluca, en el que incluso marcó gol, el Clausura 2020 no ha sido lo que esperaba. “Creo que no hemos estado a la altura, en lo personal no he estado a la altura de lo que se esperaba. Nos visualizábamos con muchos más puntos, más victorias a esta altura del torneo. No ha sido así, todos somos responsables y sabemos que no hemos estado a la altura. Pero tenemos el torneo por delante, hay que cambiar la cara que hemos dado. Confío en mis compañeros, sé que tenemos mucha calidad para revertir esta situación”, señala.