Se desploman los cruces en la frontera mientras México y EE.UU. disputan qué hacer con miles de migrantes

No queda claro del todo qué va a pasar con los migrantes que no proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, apunta la agencia de noticias The Associated Press. Entre enero y febrero, llegaron por ejemplo a la frontera sur cerca de 6,000 brasileños y 1,200 chinos, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según Mark Morgan, jefe interino de CBP, los migrantes rechazados tienen que ser devueltos “con celeridad” al país del que proceden.