Lo que debes saber para solicitar beneficios de desempleo en Texas

“Deberían hacerlo de inmediato. No deben esperar, incluso si se les ha dicho: -Oye, esto es solo por tres o cuatro semanas-. Todavía pueden postularse porque hay un momento en que no ganan dinero, no obtienen ingresos y deben postularse ", dijo Cisco Gamez de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.