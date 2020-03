ECISD aprueba una medida para garantizar que los maestros sean pagados durante los cierres

C. Los fideicomisarios votaron 6-0 para adoptar tres resoluciones relacionadas con el pago y la baja de los empleados durante emergencias. Estas resoluciones están vigentes por un máximo de cuatro semanas y deberán renovarse si la cancelación de la escuela dura más. Esta acción tomada por la Junta de Síndicos significa que todos los empleados regulares de ECISD - contractuales y no contractuales, asalariados y no asalariados - continuarán siendo pagados por su horario de servicio regular.