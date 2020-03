Sul Ross mueve todas las clases en línea, cancela las ceremonias de graduación

• A partir de hoy, todos los eventos universitarios se cancelan hasta nuevo aviso basado en la orientación del Gobierno Federal para cancelar reuniones de 10 personas o más. Esto incluye, pero no se limita a reuniones para organizaciones estudiantiles, funciones del departamento, producciones teatrales o musicales, eventos deportivos, eventos patrocinados externamente, etc. Eventos como la Gala Alumni, Trappings of Texas, Honors Convocation, Sully Showcase, Scholars El almuerzo, la ceremonia del anillo de antiguos alumnos y muchos otros están incluidos en esta cancelación.