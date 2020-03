Midland County JPs 2 y 4 anuncian políticas cambiantes debido a preocupaciones de coronavirus

Para las citas de tráfico / Clase C con una fecha de comparecencia anterior al 1 de abril de 2020, la fecha de comparecencia se extenderá por un período de 30 días. Esto se aplica a los Bonos previos al juicio solo por multas y delitos menores C. No hay garantías debido a la falta de comparecencia para una citación de tráfico / Clase C, cargo de citación y liberación, o se emitirá una citación por 60 días a partir de la orden. En lugar de su apariencia personal, no dude en visitar el sitio web del Condado de Midland en https://www.co.midland.tx.us/510/Find-Pay-Tickets.