“De verdad no están aquí”: así es un día sin mujeres en Ciudad de México

“Se trata de no afectar, no denigrar a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor y estar conscientes del peso de nuestros actos y palabras”, explica Luis Manuel Vanegas Medellín, estudiante de 23 años que dirigió el debate y parecía estar conmocionado por la ausencia de compañeras y profesoras. Vanegas no salía de su asombro mientras contaba que desde que salió de su casa hasta que entró a la universidad solo vio a una mujer. “De verdad no vinieron, de verdad no están aquí, y no hay forma en la que podamos vivir dos días seguidos así”.