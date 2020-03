Una adolescente inválida fue abusada sexualmente repetidas veces en el autobús escolar

Parks criticó al distrito escolar por no tomar medidas antes contra el conductor. "No se puede manejar un autobús con una persona que es ajena a lo que ocurre dentro. Si este fue un incidente de una sola vez, tal vez no lo entendió. Fueron ¡17 días! De horribles asaltos sexuales. Ese es un tipo que, disculpe el juego de palabras, está dormido al volante", clamó Parks.