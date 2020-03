Yalitza Aparicio apoya el aborto y engalana la portada de una famosa revista

"Me he topado con mujeres que dicen 'yo soy feminista porque creo que las mujeres somos mejores, somos superiores y todo lo podemos hacer'. A veces, he llegado a pensar, 'si eso es ser feminista, no quiero ser feminista, porque yo no me creo superior a nadie y no me gustaría que un día alguien maltrate a mis hermanos'", expresó.