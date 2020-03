Datos que tal vez no sabías del Supermartes

Elizabeth Warren compite con Sanders por los votantes progresistas del partido. La senadora de Massachusetts deberá lograr suficientes votos para sobrevivir en una carrera que parece no favorecerle mucho, cuando sus modestos números parecieran ponerla casi en la cola de la fila a no ser por los números inexistentes de Tulsi Gabbard. La congresista por Hawaii, quien poco o nada ha podido hacer hasta el momento, no parece que vaya a cambiar su rezagada posición.