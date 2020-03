Lo que revela la historia de Alexis, el niño con cáncer que murió por la falta de medicamentos en México

"Me tocó batallar con medicinas como metotrexato, vincristina y con L-asparaginasa. A mí eso me agotó porque el desabasto siempre estuvo", explica vía telefónica a Noticias Telemundo desde su casa en Monterrey, México. "Aunque llegan unos medicamentos, se acaban otros. Además, a veces los equipos del hospital no servían", añadió.