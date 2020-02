Reik, J Balvin y otros artistas llegarán a los Spotify Awards por Telemundo

View this post on Instagram

🎶 El 5 de marzo llegan los #SpotifyAwards, y #Telemundo los transmitirá en exclusiva. #Shakira, #AlejandroSanz, #DaddyYankee y #KarolG son algunos de los finalista. Mira la lista completa en el link en la bio. #SpotifyAwards #SpotifyTelemundo @spotifymx