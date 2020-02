Llega a puerto de México el crucero que tuvo alerta de coronavirus e investigan posible contagio en la capital

Aunque el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió "no discriminar" en conferencia de prensa el jueves, y agregó que el crucero no debía ser rechazado pues no convenía "adelantarse a los hechos". Indicó que el país está preparado para prevenir y que no conviene exagerar con lo que calificó de "paranoia" ante la posibilidad de que haya contagios en México.