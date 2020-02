La esposa de Joy Huerta rompe el silencio

View this post on Instagram

Les quiero compartir un poco de mi. A diferencia de la opinion publica no soy artista plástica quizá la confusion vino de que Joy y yo tenemos una plataforma de arte contemporáneo en la que invitábamos a aristas contemporáneos a experimentar con tecnicas y materiales tradicionales de Mexico. Cuando llego Noah decidí pausar el proyecto que puede ser retome mas adelante. Soy una persona muy reservada y cuando se trata de redes sociales nunca fui muy activa. No busco ni quiero ser una persona pública, solo me encuentro en una posición en la que para mi es importante visibilizar el tipo de familia que escogí tener, visibilizar que aunque vivimos en una lucha constante se puede escoger la felicidad. Y asi agradecer a las millones de personas que han luchado por los derechos humanos basicos que me permiten vivir esta realidad a lado de mi esposa.