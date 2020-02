Houston aprueba un programa para pagar por la defensa legal de los migrantes

"Los contribuyentes en Texas pagamos cerca de 1,000 millones de dólares al año por el costo de los crímenes y delitos cometidos por los inmigrantes indocumentados. No es justo que sigamos subsidiándolos con nuestros impuestos", se quejó María Espinoza, fundadora de The Remembrance Project, que informa sobre los crímenes en que han participado indocumentados.Por su parte, Makayla Rodríguez, de la organización Mi Familia Vota, instó a los comisionados a votar en favor de la medida para reducir la inseguridad de muchos estudiantes y 'soñadores' que no tienen protección legal."Estos jóvenes no merecen vivir con el temor permanente de enfrentar una deportación por un error administrativo o porque sus padres los trajeron consigo cuando eran pequeños", expresó Rodríguez.